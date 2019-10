Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky trieben im frühen 20. Jahrhundert eine Zeitenwende der Kunst voran. Das Erweckungserlebnis bildete ein Sommer auf dem Land.

Der Sommer 1908 ist für die Kunstgeschichte von hoher Bedeutung. Die Zeitenwende ereignet sich nicht in einer Weltmetropole, sondern am idyllischen Staffelsee in Bayern. Zwei Künstlerpärchen aus München - Gabriele Münter und Wassily Kandinsky sowie Marianne von Werefkin und Alexej ...