Ein Volk wird soldatisch

Eine Rahmenausstellung der 59. Kunstbiennale thematisiert, wie ukrainische Kunstschaffende mit dem Thema Krieg umgehen. Die internationale Kunstelite zeigt sich solidarisch.

Vier Männer in legerer Privatkleidung, salutierend mit der rechten Hand: Mit diesen monumentalen, heroisch anmutenden Gemälden versucht die ukrainische Künstlerin Lesia Khomenko nicht nur das Unvorstellbare, das Unerklärbare, nämlich den Krieg, zu verarbeiten, auch will sie damit einen privaten, künstlerischen Dialog aufrechterhalten: Einer der Dargestellten ist ihr Ehemann, der Medienkünstler Max Robotov. Er ist mittlerweile ebenso wie die anderen Porträtierten - ein Chemiker, ein IT-Techniker und ein Anwalt - in den Krieg gegen Russland gezogen. Basis der Gemälde sind Fotos, ...