Ein weinender Baum steht für Entwurzelung

Im Salzburger Kunstverein fließen brisante Themen wie Klimawandel und Migration in spannende künstlerische Positionen ein.

Alles fließt in der Videoinstallation von Aideen Barry. Die irische Künstlerin projiziert auf die Wand des Kabinetts im Salzburger Kunstverein einen Baum, der wie ein Organismus stetig in Bewegung ist. Gespeist wird er von pulsierenden Gebilden, die an Lungen oder Pilze erinnern und wie Wurzeln bis zum Boden des Raums ranken. "Es handelt sich um Nachgeburten", schildert die Künstlerin.

Aideen Barry stammt aus Irland. In ihrer jüngsten Videoarbeit "The Song of the Bleeding Tree" nimmt die Künstlerin eine alte Tradition ihrer gälischen Heimat auf: Nachgeburten werden auf einen Weißdornbaum gelegt. "Diese Bäume dürfen niemals gerodet werden, egal zu welchem Zweck", erzählt die 43-Jährige. Doch in der Endzeitstimmung des bewegten Bildes verkörpert dieser Baum nicht Hoffnung, sondern das Leid mehrerer Jahrhunderte. Die Arbeit erzählt von der "letzten Generation", wie jene Iren genannt wurden, die eine verheerende Hungersnot in den 1840er Jahren überlebten. Sie selbst wiederum sehe sich als eine aus der womöglich "letzten Generation von Künstlern", schildert Aireen Barry und verweist auf die Folgen von Klimaerwärmung und industrieller Zerstörung der Natur. Daher habe sie Einkünfte aus ihrer Kunst in den Kauf von acht Hektar Land investiert. In einer Gegend, deren Böden von einem Bergbauunternehmen ausgebeutet worden sei. Kein Wunder, dass eine weitere Arbeit, die analoge Zeichnung und digitale Videokunst vereint, brennende Wolkenkratzer zeigt. "Diese Arbeit ist hochaktuell, man braucht sich nur die Hitzewelle und die Waldbrände in vielen Gegenden der Erde vor Augen führen", sagt Aireen Barry.

Kuratiert hat die Sommerausstellung des Kunstvereins ein alter Bekannter: Séamus Kealy, der seit April die Oakville Galeries in Kanada leitet, kehrt als Kurator an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Den kraftvollen Videoarbeiten seiner Landsfrau stellt er die federleichte Konzeptkunst von Tarik Kiswanson gegenüber. Der 37-Jährige hat eine Reihe von kokonartigen Objekten an den Wänden des Saals platziert. Kiswanson ist Nachfahre von Palästinensern, die in den 1980er Jahren nach Schweden ausgewandert sind. Migration und Transformation, Herkunft und Identität sind zentrale Themen seines künstlerischen Schaffens. Die Kokoons stünden für die Metamorphose, die nicht nur Schmetterlinge, sondern auch wir Menschen durchlebten: "Ich habe den Raum wie ein Wartezimmer konzipiert: Alles befindet sich im Übergang."

Einer dieser 80 Kilogramm schweren Kokons "sitzt" auf einem Funktionssessel, der in Österreich in der Nachkriegszeit hergestellt worden. Diese Möbel verkörpern für Tarik Kiswanson die Suche nach einer neuen Identität, die Menschen nach Kriegen anstreben. Ein raffinierter Spiegel komplettiert die Ausstellung: Aus der Ferne sieht man sich darin völlig verzerrt, aus der Nähe scharf. Auch der Betrachter erlebe hier eine Metamorphose, schildert der für den Duchamps-Preis nominierte Künstler.

Sowohl Kiswanson als auch Barry verwenden das Wort Entwurzelung. Die Ausstellungen verbinde wie auch Iren und Palästinensern eines, sagt Séamus Kealy: "Es ist das Trauma."

Ausstellung: "Afterwards" von Tarik Kiswanson, "The Song of the Bleeding Tree" von Aideen Barry. Salzburger Kunstverein, bis 10. 9.