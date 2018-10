Eine Dame füllt die Lücke

Obwohl Bayerns König Ludwig I. in seiner Sammlung die Frauenporträts vernachlässigt hat, bietet die Alte Pinakothek jetzt einen fantastischen Überblick über die Florentiner Renaissance.

Alle Damen mussten von weit anreisen. Eine kommt aus New York geflogen, die anderen sind aus Lissabon, Altenburg in Thüringen, London, San Marino und Forlì. Die rosawangige Blonde mit gelockter Hochsteckfrisur hat die Uffizien in Florenz verlassen und ist trotzdem gewissermaßen heimgekommen. Hier in München sind etwa 120 Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen aus aller Welt beisammen, die alle vor gut 500 Jahren in Florenz entstanden sind.