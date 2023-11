Das Museum für angewandte Kunst würdigt die Designerin Felice Rix-Ueno.

Felice Rix-Ueno (Dekor), Josef Hoffmann (Form), Kriegsglas, 1915 Ausführung: Johann Oertel & Co. für die WW Glas, Emaildekor

Erst ließ sich Lizzi Rix an der Kunstgewerbeschule in Wien von japanischer Formensprache inspirieren, etwa anhand von den "Katagami" genannten Schablonen zum Färben von Stoffen. 1923 bezeichnete sie Stoffe, die sie unter dem Eindruck des Erdbebens in der Kantō-Ebene für ...