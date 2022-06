Eine Frau trotzt den Männern

Die britische Malerin Cecily Brown schöpft farbstark aus dem Vollen. In der Pinakothek der Moderne in München ist nun ihre Auseinandersetzung mit den alten Meistern zu erleben.

. In "The Englischer Garten" räkeln sich Nackte. Denn wenn sich eine Künstlerin wie Cecily Brown dieser grünen Münchner Stadtidylle annimmt, können dort keine Spaziergänger im Mantel unterwegs sein. Der menschliche Körper ist ihr Ding. Figuration und Abstraktion dürfen sich in ihrem farbgewaltig pastosen Expressionismus ungeniert einander hingeben - mittlerweile mit Tiefenwirkung.

Das war nicht immer so. Im New York der späten 1990er-Jahre hat die britische Malerin mit expliziten Sexszenen für Aufsehen gesorgt. Ihre riesigen Kopulationsbilder hingen in ...