Eine Prinzessin belebt unsere Klischees

Wie nah an der Realität und wie moralisch intakt ist unser Spielzeug?

Zwischen der "Kaiserin Sissy" als Barbie-Puppe und dem Kleid, das Romy Schneider im "Sissi"-Film getragen hat, gibt es einen vehementen Unterschied. Beide simulieren mit Kunststoff teuren Seidentüll; die Puppe des US-Spielzeugkonzerns Mattel ist in unverwüstlichem Weiß gekleidet, das Kostüm für den Film hingegen ist mit Tee hellbraun gefärbt worden. Denn reines Weiß wäre in den Scheinwerfern am Set als grell und überbelichtet erschienen, erläutert Peter Husty, der mit Christoph Kühberger die neue Sonderausstellung im Salzburg Museum kuratiert hat.

...