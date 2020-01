Die Selfie-Ikone Cindy Sherman hat weltweit die nächste Künstlergeneration beeinflusst.

Achtung im ersten Ausstellungsraum! Die lebensgroße Marionette zuckt in der Ecke, wenn man sich ihr nähert. Ihr Leben hängt am Nylonfaden, und der hängt am Bewegungsmelder. Ali, die Skulptur mit dem Holzkopf, steckt im dunkelbraunen Nadelstreif. Sie erscheint fremdbestimmt, der ...