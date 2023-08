Plus

Was hat Salzburg zu verschenken? Und wo bettelt die Festspielstadt um "Tiefkultur"? Auf 400 Plakaten soll in den kommenden Monaten sichtbar werden, was sonst oft übersehen wird.

BILD: SN/KOLLEKTIV EXTASIER „Wir sind jung und brauchen die Kunst“, steht auf dem eigenen Plakat des Kollektivs Extasier. Im Bild: Anna Brunner, Michèle Kofler, Galina Wintersteiger, Martha Stützle und Iska Gebhard . BILD: SN/KOLLEKTIV EXTASIER Die „WG in Wien“ weist auf das Salzburger Wohnungsproblem hin. BILD: SN/KOLLEKTIV EXTASIER Das Plakat des Vereins Mut. BILD: SN/KOLLEKTIV EXTASIER Auch das Kulturhaus Mark gestaltete eine Botschaft. BILD: SN/KOLLEKTIV EXTASIER Mit „Tiefkultur“ lockt das Kollektiv Magic Garage.