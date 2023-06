Eine Wiese birgt Abstraktes

Manfred Bockelmann gesteht: "Mein Spätwerk ist ein Frühwerk."

Betrachtet man die Natur im Detail, ist in der Wildheit eine Ordnung zu erkennen. Abstrakte Malerei zeigt eigentlich Linien, Farben und Formen, ohne Gegenstand. Ihn aber fasziniere, dass "es in der dinglichen Welt abstrakte Momente gibt", sagt der Maler Manfred Bockelmann. Mit Kohlestift oder Acrylfarben hat er diese eingefangen. Die Galerie Frey in Salzburg zeigt zum 80. Geburtstags des Künstlers Wiese, Vogelnest, Eichenrinde, umgedrehten Wurzelstock oder - eines der jüngsten Motive - gefallene Blätter, wie Manfred Bockelmann sie mit "abstrakten ...