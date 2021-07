Erinnern, reden, streamen: Sommerakademie beginnt

Mit einer Ausstellung von Leon Kahane startet das Veranstaltungsprogramm. Das Traklhaus wird auch zum Ort für Gespräche und Onlineformate bei der Sommerakademie.

Für die ersten der insgesamt 264 Studierenden, die heuer aufgenommen worden sind, beginnt die Sommerakademie für Bildende Kunst am Montag. In den Klassen auf der Festung Hohensalzburg sowie in Hybrid- und Onlineformaten finden die Kurse heuer statt.

Für Besucher hat die Institution schon am Wochenende eine erste Tür geöffnet: In einer Ausstellung im Traklhaus zeigt der deutsche Künstler und Sommerakademie-Dozent Leon Kahane aktuelle Arbeiten. Im kleineren Studio nebenan sind zudem Videos zu sehen, die Kahane mit dem von ...