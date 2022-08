"Es wird kein Vakuum geben": Museumsdirektor zieht Bilanz

41 Ausstellungen, Perspektivenwechsel, Leitbild, Baumaßnahmen: Thorsten Sadowsky, der scheidende Direktor des Museums der Moderne Salzburg, bilanzierte am Mittwoch seine Amtszeit. Die Frage, wer ihm nachfolgt, bleibt unterdessen noch offen.

Für das Museum der Moderne ist sie längst eine Art Wahrzeichen: Die zehn Meter hohe Stahlskulptur "Schlafendes Haus" von Not Vital hat einen prominenten Platz auf dem Mönchsberg, im Juni 2021 ist die einstige Dauerleihgabe in den Besitz des Museums übergegangen. Ob sie aufrecht steht oder in waagerechter Ruheposition zu sehen ist, richtet sich jeweils nach der Tageszeit und den Öffnungszeiten der Institution.

Droht dem Museum der Moderne unterdessen ein unfreiwilliger Ruhezustand mit unabsehbarer Dauer? Am Mittwoch zog ...