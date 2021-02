"Faces" in der Albertina: Fotografen schnitzen Masken

Eine Fotoausstellung in der Albertina zeigt ab Freitag unverhüllte Gesichter. Künstler der Zwischenkriegszeit formten ihre Modelle zurecht. Menschliche Züge wurden so unfassbar. Ihr Werkzeug war das Licht.

Die Brille sitzt an der Stirn statt an der Nase, die Schminke glänzt im Licht. Sein Lachen ist schelmenhaft, ja fast unheimlich wirkt der Narr im Halbschatten. Die Aufnahme aus 1926 von Irene Bayer zeigt den Künstler Andor Weininger, der als Clown in Dessau aufgetreten ist. Sie beide gehörten in den späten 1920er-Jahren der Bauhaus-Kunstschule an, die als Heimstätte für die Avantgarde der klassischen modernen Künste galt.

Dem Gesicht gewidmet, stellt die Albertina in Wien ab Freitag in ...