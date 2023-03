Faistauer-Preis: Malerei macht sichtbar, was nicht sagbar ist

93 Einreichungen , zwei ausgezeichnete Künstlerinnen: Theresa Ulrike Cellnigg und Sarah Bechter erhielten Faistauer-Preise.

An ihren Arbeiten lobte die Jury nicht nur den Blick für "wesentliche gesellschaftliche und existenzielle Themen", sondern zugleich auch die "Leichtigkeit und Selbstbestimmtheit" ihrer Bildsprache: Theresa Ulrike Cellnigg hat am Donnerstag im Traklhaus den mit 8000 Euro dotierten Faistauer-Preis entgegengenommen, den das Land Salzburg in dreijährigem Rhythmus vergibt. Die Auszeichnung bedeute für sie Sicherheit sowie "eine große Wertschätzung meiner Arbeit", sagt die 1992 geborene Linzer Künstlerin im Gespräch. Angst und Unsicherheit sind hingegen Themen, die in dem Gemälde "Verendung 01" ...