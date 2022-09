Farben werden lebendig, ja sogar streitbar

Mit unfertigen Formen erzeugt der Maler Hermann Kremsmayer Dynamik.

Mit Farbe male er wie in der Moderne, doch mit Licht folge er weiter zurückliegenden Maltraditionen, wie jener von Romantik und Barock. Dieses Bekenntnis zur Eröffnung seiner Ausstellung in der Galerie Welz erläuterte der aus Salzburg stammende und in Wien lebende Maler Hermann Kremsmayer am Beispiel eines seiner neuesten Bilder, "Blickverlockt": Mit Gegenlicht baue er einen Raum, "wo Farben sich einnisten und verlebendigen". Farben verwende er deshalb wie in der Moderne, weil sie eigenständig seien, also weder symbolische Bedeutung hätten, ...