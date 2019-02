Fratzen blicken unter irrer Kopf-Auswucherung hervor

Mit der Pracht der unerschrockenen Samurai lebt in der Kunsthalle München das japanische Rittertum wieder auf.

Wie von einem anderen Stern scheinen die Samurai auf der Erde gelandet. So kommt es einem jedenfalls in der Kunsthalle München vor, wo jetzt die "Pracht des japanischen Rittertums" im Zentrum steht. Fratzen blicken einem da unter irren Hauptauswucherungen entgegen. Bis hinunter zu den gar nicht mehr so ritterlichen Puschen breitet sich eine sagenhafte Komposition kunstvoll verarbeiteter Metalle, Stoffe, Hölzer und Leder aus. Dagegen sind die Repräsentationsharnische des europäischen Adels eine puristische Angelegenheit.