Frauen dominieren die Surrealismus-Biennale in Venedig

Vieles ist neu auf der 59. Weltkunstschau in Venedig. In Zeiten des Krieges ermöglicht Kuratorin Cecilia Alemani zahlreiche Entdeckungen.

Die Stadt Venedig feiert mit einjähriger pandemiebedingter Unterbrechung wieder die Kunst, aber sie tut es weniger exaltiert als früher. Die Zahl ausschweifender Partys ist reduziert, vorbei sind die Zeiten, als Oligarchen für einen Abend Elton John einfliegen ließen. Pandemie und Krieg in der Ukraine dämpfen die Freude des internationalen, in allen Pavillons masketragenden Kunstpublikums darüber, dass es endlich ein Zusammenkommen in der Lagunenstadt gibt.

Wie wichtig ist Kunst in einer Zeit, in der in Europa Menschen von Raketen ...