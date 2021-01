Galerie Ropac sammelt mit dem Kunstverein Geld

Prominent besetzte Charity-Ausstellung als "direktes Mittel zur Unterstützung von jungen Künstlern".

Alle Jahre wieder werden in der Galerie Ropac in Salzburg zu Jahresende Werke aus dem eigenen Bestand gezeigt, deren Verkauf einem karitativen Zweck zukommt. Heuer fließt das Geld zurück in die Kunstwelt. Unterstützt werden Salzburger Künstlerinnen und Künstler.

Die Charity-Ausstellung wurde erstmals in Kooperation mit dem Salzburger Kunstverein durchgeführt. Er sei dankbar "über diese großzügige Initiative", sagt dessen Direktor, Séamus Kealy. "Diese schwierige Zeit ist für viele eine Belastungsprobe, aber innerhalb der Kunstwelt ist es vor allem für ...