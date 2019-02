Galerie Ropac vertritt künftig Nachlass von Rosemarie Castoro

Rosemarie Castoro war eine der wenigen Frauen, die in der Minimal Art und in der New Yorker Kunstszene der 1960er-Jahre eine zentrale Rolle spielten. Nun vertritt die Galerie Thaddaeus Ropac weltweit ihren Nachlass. Castoro, die 2015 gestorben ist, wäre heuer 80 Jahre alt geworden. Sie habe "durch ihren visionären Umgang mit Dimensionen und dem experimentellen Einsatz von Materialien" mit den künstlerischen Grenzen ihrer Zeit gebrochen, sagt Galerist Ropac. Dadurch unterwanderte sie die mathematische Strenge des Minimalismus. So sagte sie einst auch: "I'm not a Minimalist. I am a Maximust!"