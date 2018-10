Georgien schlägt ein neues Kapitel auf

Nicht nur bei der Frankfurter Buchmesse wird Georgiens Kultur neu entdeckt. Auch Wien soll ein Startpunkt werden.

Vom Erfolg des Unterfangens zeigte sich Mikheil Giorgadze schon vorab überzeugt. "Es wird eine riesige Wirkung haben", sagte der stellvertretende georgische Kulturminister am Freitag, umringt von Kameras und Mikrofonen. Endlich werde das Erbe und die Kultur Georgiens den Weg zur Wahrnehmung durch eine breite Öffentlichkeit finden. Von der Frankfurter Buchmesse, wo sich Georgien als Gastland präsentiert und in dieser Woche viel Aufmerksamkeit erhält, war aber ausnahmsweise nur am Rande die Rede.