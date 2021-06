Gesichtern des Landes durch die Zeit folgen

Wie bringt man ein Bildarchiv so zum Leben, dass es mit der Gegenwart zu tun hat? In Fotohof und Stadtgalerie kann man das sehen.

Anna Aicher kommt jungen Menschen sehr nahe - auch wenn sie in einer Perchtenmaske oder einer Hose zum Ranggeln stecken. Die Fotografien der 28-Jährigen haben nichts Nostalgisches, auch wenn sie auf Tradition und Brauchtum verweisen. Aicher enthebt ihre Protagonisten dieser Last und zeigt sie - als Einzelpersonen oder im Duo - als zeitgenössischen Ausdruck von Tradition, in die man manchmal einfach hineinwächst.

Als Vorlage ihrer Bilder wählt sie alte Gruppenbilder mit Perchten oder vom Ranggeln. Vereinsleben als - ...