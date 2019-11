Europa verändert sich. Statt Wohlstand und Sicherheit rücken Sehnsucht, Angst und Schuld in den Vordergrund.

Eine Gruppe von gepäcklosen Nicht-Europäern besteigt das, was eigentlich in ein demnächst abhebendes Flugzeug führen sollte. Obwohl diese Treppe nur in die Leere, ja, sogar zu einem Abgrund führt, warten alle so, als wäre ihre Hoffnung unbeirrbar. Anders als die ...