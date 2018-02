Globussegmente sind gefälscht

Die Globussegmentkarte von Martin Waldseemüller aus 1507 ist kostbar, weil auf ihr erstmals der Name "America" aufscheint. Daher kaufte die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) 1990 einen vermeintlich originalen Druck um zwei Mill. DM (rund eine Mill. Euro). Als vor Kurzem bei Christie's in London ein anderes Exemplar der Globuskarte eingebracht worden war, kam der Verdacht auf, ob das zu versteigernde Blatt gefälscht wäre. So wurde es mit dem Münchner Blatt (im Bild) verglichen. Zunächst wurde die Echtheit von beiden bestätigt. Erst in noch einer Prüfung der Druckfarbe mittels berührungsfreier spektroskopischer Technik musste die BSB die Fälschung erkennen. Dies machte sie am Donnerstag publik und versicherte: Es werde geprüft, ob über den einstigen Kauf Ansprüche geltend zu machen seien.

(SN)