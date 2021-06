Große Lust führt zu kleinem Museum

Was tun, wenn das Wohnzimmer zu klein wird? Der Industrielle Klaus Ortner baut kurzerhand ein Museum, in dem er jetzt Besuche erlaubt.

Klaus Ortner ist ein erstaunlicher Kunstsammler der obersten Liga. Eigentlich kauft er nicht sonderlich viel, im soeben erschienenen zweiten Band seiner Sammlung werden 180 seit 2015 erworbene Werke vorgestellt. Seine Passion drückt sich mehr im gründlichen Überlegen und in der Unerschrockenheit vor Marktpreisen aus, sodass er jedes Ankaufsbudget eines Bundes- oder Landesmuseums überflügelt. Was passt als Nächstes in seine Sammlung? Ein Ölbild von Gustav Klimt oder Egon Schiele, aber solche kämen selten auf den Markt, sagt der Kunsthändler Herbert Giese, ...