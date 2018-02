Große Maria-Lassnig-Schau in Prag

In der tschechischen Nationalgalerie in Prag wird am morgigen Freitag die bisher größte Ausstellung der Werke der Malerin Maria Lassnig außerhalb Österreichs eröffnet. Es ist zugleich die erste Ausstellung Lassnigs in Tschechien. Lassnig sei für "die Entwicklung der Malkunst sehr bedeutend" gewesen, so Kurator Adam Budak bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER Maria Lassnig verstarb 2014 mit 94 Jahren