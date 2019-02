Großes Publikumsinteresse an geschreddertem Banksy-Werk

Das absichtlich zerschnittene Werk "Girl with Balloon" des Street-Art-Künstlers Banksy sorgt im Museum Frieder Burda in Baden-Baden für Besucherandrang. "Es ist ein großer Appetit des Publikums da auf dieses Bild", sagte eine Sprecherin des Hauses. Viele gingen direkt durch zu dem Raum, in dem das Bild seit Dienstag erstmals seit der spektakulären Zerstörung der Öffentlichkeit präsentiert wird.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Das Banksy-Gemälde wurde vom Künstler selbst zerstört