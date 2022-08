Gunda Gruber in der Galerie 5020: Der Kunstraum wird zum "Technogarden"

Kunstpreisträgerin Gunda Gruber zeigt neue Arbeiten in der Galerie 5020.

Als sie heuer den Großen Kunstpreis des Landes Salzburg erhielt, strich die Jury die "konstant entwickelte, eigenständige künstlerische Position" hervor, die in Gunda Grubers Arbeiten stets sichtbar werde. In ihrer aktuellen Ausstellung in der Galerie 5020 formt die Salzburger Künstlerin auch ein ewiges Motiv der Kunstgeschichte nach ihrem eigenen Maßstab um: Sie nimmt die Pose des "Vitruvianischen Menschen" ein, mit dem seit der Antike die idealen menschlichen Proportionen dargestellt werden - stets in Gestalt eines Mannes. In einer Fotoserie der ...