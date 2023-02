Hans Peter Haselsteiner stiftet für Gmünd

Bis Juni 2024 soll ein Haus am Marktplatz in ein Museum umgebaut werden. Land Kärnten und Gemeinde Gmünd werden dafür Stifter.

Die Stadt Gmünd in Kärnten werde eine "ungeheure Aufwertung durch ein neues Projekt von überregionaler Strahlkraft erfahren". Dies berichtete die dortige Kulturinitiative am Freitag und bestätigte damit eine Meldung in der "Kleinen Zeitung". Demnach hat der Bauindustrielle Hans Peter Haselsteiner das Lax-Haus auf dem Hauptplatz gekauft, damit dort ein Museum eingerichtet wird. Zudem soll die Kulturinitiative, die in der Stadtturmgalerie mit exquisiten Ausstellungen - heuer mit Werken von Max Ernst und Irene Andessner - auftrumpft, in eine gemeinnützige Privatstiftung umgewandelt ...