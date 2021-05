Hasstiraden im Netz: Was stört neben dem Wasserfall?

In sozialen Netzwerken kursieren Hasstiraden wegen Störung eines Selfie-Motivs.

Der Mira-Wasserfall ist der Höhepunkt der fünfstündigen Wanderung durch die Ötschergräben und ein klassischer Fall für die Ankündigung vom "lohnenden Blick". Aber was ist da? Am Fels irritiert eine rote Box. "Tourist Information" ist auf der nachgebauten Front eines Gassenlokals mitten in der Wand. So manches Wandererpaar verrenkt sich zum Selfiemachen, um die "störende Fassade" nicht auf dem Bild zu haben.

Viele Wanderer versuchten, die "Tourist Information" beim Fotografieren mit der Hand zu verdecken, viele fänden diese Aktion ...