Hat Vermeer ein Double?

Eine Woche nach Beginn der Superschau in Amsterdam stellt ein anderes Museum etwas klar: Jacobus Vrel war nicht Vermeers Nachahmer, sondern sein Vorläufer.

Die Ähnlichkeit mit Bildern von Johannes Vermeer ist frappierend: Frauen am Fenster oder Straßenbilder. Sogar Details wie spielende Kinder findet man beim Zeitgenossen Jacobus Vrel. Bis vor ein paar Jahren galt dieser deshalb als Nachahmer Johannes Vermeers. Und wegen der identischen Initialen JV wurden die beiden in einer Tour verwechselt. Der Kunstkritiker Théophile Thoré, der die Wiederentdeckung Vermeers angestoßen hatte, besaß auch Werke Vrels. Die allerdings hielt der Franzose für Vermeers und illustrierte damit 1866 seinen bahnbrechenden Artikel in der ...