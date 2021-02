Helena Zengel und Tom Hanks: Das edle wilde kleine Mädchen und der grimmige alte Mann

Tom Hanks kommt in einem Breitleinwand-Western an der Seite von Energiebündel Helena Zengel auf die Netflix-Bildschirme.

"Nach Hause", sagt sie, "ich will nach Hause gehen!", in der Sprache der Kiowa, als Captain Kidd (gespielt von Tom Hanks) ihr im Wald begegnet. "Neues aus der Welt" heißt der auf Netflix veröffentlichte Western, bei dem der psychisch kriegsversehrte Captain auf ein mindestens so traumatisiertes, vielleicht zwölfjähriges Mädchen trifft.

Im Dickicht hängt ihr schwarzer Begleiter an einem Baum, mit einem "Nicht bei uns in Texas!"-Schild um den Hals; die verbliebenen Habseligkeiten sind rings verstreut, darunter ihre Papiere. ...