Hinter aller Farbe liegen viele Leben

Es läuft gut für die britische Künstlerin Rachel Jones. In der Galerie Ropac lässt sich ergründen, warum das so ist.

Es ist, als springen einem die Bilder von der Leinwand entgegen. Das reicht für ein lustvolles Erlebnis, dieses Eintauchen in eine wilde Welt zwischen kleinen Mustern, manchmal streng getrennte, manchmal ineinander übergehende Flächen in intensiven und einer intensiven Farbgebung. "Ich will die ganze Lust daran, sich selbst auszudrücken in einer Sprache übersetzen, die außerhalb der Worte existiert, und die stattdessen eine Beziehung schafft zu einem Sehen und Fühlen mit den Augen", sagt die britische Künstlerin Rachel Jones über den grundsätzlichen Antrieb bei der Arbeit. Dieses Sehen und Fühlen vermittelt sich unmittelbar bei den ersten Einrücken ihrer erste Schau in der Salzburger Galerie Ropac. Überwältigend ist das, doch dahinter liegt noch viel.

Rachel Jones, geboren 1991 in London, gehört zu den neuen Stars der britischen Szene. In der neuen Sammlungsausstellung der British Tate ist Jones seit Mai vertreten. Das gleicht einer Art Ritterschlag innerhalb der zeitgenössischen Kunstszene. Recht viel prominenter kann man mit einem Werk nicht platziert werden. 800 Werke von 350 Künstlerinnen und Künstler werden dort gezeigt - "vielgeliebte Favoriten, frische Entdeckungen und neue Erwerbungen". Zum ersten Mal nach zehn Jahren gab es eine neue Hängung, an einem Ort, an dem maßgeblich mitbestimmt wird, wer vorne dabei ist im Rennen um Aufmerksamkeit und Anerkennung.

In den Werken von Jones entsteht eine Spannung und eine Reibung durch die Aufhebung klarer Formen. Das lassen sich Landschaften hineindeuten oder eine Chaos, das bei genauer Betrachtung doch immer einer klaren Ordnung folgt. Das alles kann, muss aber nicht der Gegenstand sein, um den sich die Arbeit dreht. Jones wirft sich kühn in ein ganzes Kaleidoskop von Einflüssen. Sie selber beschreibt ihre Arbeit als eine "Exegese der Farbe". Anschaulich wird dabei eine Art Widerstreit. Da sind dominante Rottöne oder orangefarbene Flächen und betörend flirrendes Gelb, die in Opposition gebracht werden gegen recht kühle, fast zurückweisende Blaus und Grüns. Dass das Überwältigende der Farbe auch an Muster der afrikanischen Mode erinnern, ist kein Zufall. Immanent ist dieser Kunst, dass Jones sich intensiv mit Fragen ihrer eigenen Identität als Afroamerikanerin auseinandersetzt. Es bleibt aber nie bei einer Nabelschau. Die eigene Herkunft, womöglich sogar ein Erbe, das Jones aufnimmt, platziert sie in einen größeren Zusammenhang.

Dazu gehört auch das in ihren Werken wiederkehrende Motiv von Zähnen. Sie waren - als Herabwürdigung gedacht - ein beliebtes Motiv, um "Rasse" und damit Millionen von Menschen zu diffamieren. Jones hebt diese Diffamierung auf, in bei gemalte Zähne zwar noch leicht erkennbar bleiben, aber eben eingebettet in eine lustvolle, farbenreiche Welt. Das Hinterfragen der eigenen Identität ist ihr dabei gleich wichtig wie eine Hinterfragen dessen, was man mit der Sprache der Malerei in einem gesellschaftspolitischen Diskurs bewirken kann. Das wollen viele. Jedenfalls behaupten das viele. Jones muss es nicht behaupten. Ihre Werke beweisen es.