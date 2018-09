Hockney-Gemälde könnte Rekorderlös erzielen

Ein Ölgemälde des Briten David Hockney hat offensichtlich gute Chancen, zum bisher teuersten Werk eines lebenden Künstlers zu werden. Das Auktionshaus Christie's in New York gab den geschätzten Wert von "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)" am Donnerstag mit 80 Millionen Dollar (68,5 Millionen Euro) an. Das Gemälde soll im November versteigert werden.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Hockney-Gemälde "Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)"