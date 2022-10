Hüte können viel mehr als Köpfe schützen

Im Bayerischen Nationalmuseum in München dreht sich in diesem Herbst alles um Hüte, Hauben und Hip-Hop-Caps.

Der Fleck muss eigentlich weg. Aber bei Smudo ist das etwas anderes, da wird der Makel zum auratischen i-Tüpfelchen, das sagt: Dieses Basecap hat Fanta-4-Rapper Michael Bernd Schmidt wahrlich getragen. So wird es auch wie eine Reliquie in einem Glaskästlein vorgeführt - im Bayerischen Nationalmuseum (BNM) in München. Mit einem Augenzwinkern.

Doch wer weiß, wie viele Fans der Fantastischen demnächst ehrfürchtig davorstehen, bis das Käppi im Frühjahr wieder an Smudo zurückgehen wird, sodass der die Wintermütze ablegen kann. ...