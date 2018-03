Im klösterlichen Wandelgang ranken sich sündhafte Bilder

Da haben sich Mönche Fratzen, Fabeltiere mit Bocksfüßen, lockende Sirenen, Schlangen und eitle Pfaue und in jenem Wandelgang anbringen lassen, in dem sie eigentliche frische Gedanken für ihr vorbildliches Leben fassen sollten! Es heißt, kein anderer Kreuzgang sei so reich an sündhaften Darstellungen wie jener im nordspanischen Kloster Santo Domingo de Silos. Zugleich ist kaum ein anderer Kreuzgang theologisch, mathematisch, musikalisch und bildlich so durchdacht wie dieses Wunderwerk südöstlich von Burgos. Dieses hochgeistige Rätsel hat Rainer Straub angezogen. Der pensionierte Salzburger Lehrer, Chorleiter und Gründer des Paul-Hofheimer-Consorts hat sich zum dritten Mal ans Entschlüsseln eines romanischen Kreuzganges gemacht. Nach je einem Buch über Moissac in Südfrankreich und Monreale auf Sizilien hat der Pustet Verlag nun eines über Santo Domingo de Silos herausgebracht.