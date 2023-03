Im Prunksaal der Nationalbibliothek: Ein Garten befördert das Lustwandeln

Seit Jahrhunderten legen Menschen Gärten an, um sich zu ergötzen. Die Vorlieben ändern sich.

Was ein Garten nicht alles bieten kann! Entspannung, Schönheit, Geborgenheit und Freiheit, nennt etwa Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, und bezeichnet Gärten zudem als "Sehnsuchtsorte und Erholungsorte in einer zunehmend von Stress geplagten Gesellschaft". Diesen Orten für Lust, Luft und Langsamkeit ist die neue Ausstellung im Prunksaal am Josefsplatz in Wien gewidmet, und das mit besonderem Augenmerk: Weil die Nationalbibliothek unter anderem den Bücherbestand der Habsburger hütet, geht es in "Von Gärten und Menschen" nicht um Gemüseanbau oder Blumenzupferei ...