Im Schloss Goldegg halten Tiere Einzug

Fünf Künstlerinnen und Künstler aus Salzburg beleuchten in einer Gruppenausstellung das Verhältnis von Mensch und Tier.

Seine Modelle waren meist ausgestopft, mit Stift und Papier hauchte Erich Gruber ihnen ein eigenwilliges, neues Leben ein: Im Haus der Natur fand er eine Zeitlang immer wieder Inspirationen für seine akribischen Zeichnungen. Tiere sind wiederkehrende Motive in Erich Grubers Schaffen. Das verbindet ihn mit vier weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus Salzburg, deren Arbeiten im Zentrum einer Ausstellung auf Schloss Goldegg stehen. Unter dem Titel "Fische, Fledermäuse und andere Tiere" sind auch die großformatigen Bilder zu sehen, in der Peter Brauneis die Triumphposen von Sportfischern beim Karpfenfang beleuchtet. In Teresa Präauers Texten und Bildern wiederum nehmen Tiere gern auch menschliche Züge an. Auch Fotos von Reinhard Mlineritsch und Biler von Ingrid Schreyer sind Teil der Ausstellung, die um das vielschichtige und immer wieder auch widersprüchliche Verhältnis des Menschen zum Tier kreist.



Ausstellung:"Fische, Fledermäuse und andere Tiere", Schloss Goldegg, Eröffnung: 15. 4., 19 Uhr