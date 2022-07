Im Wortlaut: Anton Thuswalders Laudatio über Ali Smith

"In je dem Menschen steckt ein Erzählkern": Diese Kernaussage entdeckt Anton Thuswaldner im Werk von Ali Smith, die am Mittwoch in Salzburg von Staatssekretärin Andrea Mayer mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet worden ist.

Die Welt bietet keinen erfreulichen Anblick. Ein Krieg in unserer näheren Umgebung lässt uns keine Ruhe, wirtschaftlich spüren wir das alle, eine Pandemie hat uns im Griff und macht keine Anstalten, in die Geschichte eingehen zu wollen. Und das alles verdrängt das große Problem, das unser aller Zukunft überhaupt gefährdet, die Klimakrise. Grund genug, in Depression zu verfallen - und wir treffen uns zur Feier eines Literaturpreises. Geht das überhaupt? Das geht dann ohne schlechtes Gewissen, wenn wir es wie ...