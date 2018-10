In den alten Meistern steckt Verstörendes

Warum hält ein kleines Mädchen einen toten Vogel in Händen? Und warum kümmert sich niemand um einen Ertrinkenden?

Das Gemälde ist eines der großen Rätsel der europäischen Malerei: Es zeigt ein ungefähr sechsjähriges Mädchen, die rotblonden Haare sind unter eine weiße Haube gekämmt, der Kinderkörper steckt in einem gleichfarbigen Kleid mit Bustier. Hier hat ein unbekannter Meister des 16. Jahrhunderts ein Kind der Oberschicht dargestellt. So weit, so hundertfach gesehen. Nur: Wer genau hinsieht, entdeckt Verstörendes. In seinen Händen hält das Mädchen einen toten Spatz. Plötzlich weiß man nicht mehr, ob einen seine blauen Augen unschuldig anblicken oder schuldbewusst? Hat es den Vogel gefunden oder umgebracht? Welche Geschichte steckt hinter dem Bild?