In der Karwoche bleibt das Geschirrhangerl unbenutzt

Kunst aus der Kirche direkt in die Küche: Ein ungewöhnliches Fastentuch in Wien wird nach Ostern wiederverwertet.

Jesuitenkirche in Wien: Geschirrtuch auf dem Altar für das Erinnern an das letzte Abendmahl.

Blaue Linien auf weißem Grund: Ein schlichtes, überdimensionales Geschirrtuch verdeckt das Altarbild der Wiener Jesuitenkirche. Es korrespondiert mit einem etwas zu groß geratenen, blau-weiß karierten Geschirrhangerl, das über den Altar gebreitet ist: Küchenutensilien in der Kirche. Diese von Einfachheit geprägte Fastentuch-Installation des Künstlers Götz Bury wird über die Osterzeit hinweg Bestand haben: Die Riesentücher werden am 11. April in der Kirche zerschnitten, zu handlichen Geschirrtüchern umgearbeitet und an Anwesende verteilt.

"Dadurch schaffen die Küchenhandtücher eine Erinnerung an das, ...