In der Natur den Tod ahnen

Körpergefühlsbilder und andere Selbstporträts, die ganz und gar nicht konventionell sind: Wie die Künstlerin Maria Lassnig "unerschrocken den Abgründen zu Leibe rückt".

In der farbenreichen Gebirgslandschaft lautet der Tod: Eine Figur mit deformiertem Kopf und überdimensionalem Gebiss blickt den Betrachtern frontal entgegen, in der linken Hand hält sie eine Sense. Diese Metapher für das Lebensende hat Maria Lassnig 1985 gemalt, also in einer Zeit, in der in Deutschland, Italien und Österreich eine neue, heftige Malerei in ihrer Hochblüte stand. An Lassnig prallte dieser Trend ab, sie ging konsequent ihren eigenen Weg, der körperliche Wahrnehmungen fokussierte und die Grenzen zwischen innen und außen ...