In der Seestadt Aspern entsteht ein "Campus der Religionen"

In "neutraler Ausformung" und ohne religiöse Symbole errichten acht Glaubensgemeinschaften ihre Sakralbauten.

In der Seestadt Aspern in Wien entsteht ein Begegnungsort für Religionsgemeinschaften. Auf rund 10.000 Quadratmetern werden Kirchen und Bethäuser für acht Glaubensgemeinschaften errichtet. Die Pläne der drei Siegerprojekte des Wettbewerbs, an dem sich 42 Architekturbüros aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Schweden, Polen und Frankreich beteiligt haben, sind ab Mittwoch im Wiener Ringturm ausgestellt.

"Religionsgemeinschaften haben eine Sozialisationsfunktion, die ein Kaffeehaus nicht erfüllen kann", sagte Harald Gnilsen, Vorsitzender des Vereins Campus der Religionen im Pressegespräch am Dienstag. Eigentlich ...