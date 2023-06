"In Love With Laura" im Kunsthistorischen Museum: Ein hohes Spiel der Liebe

Welche Frau lockt mehr Blicke an? Welche ist interessanter? Jede Antwort weckt neue Rätsel.

Weibliche Büste, Francesco Laurana<br />um 1470, Marmor (New York, The Frick Collection)

Porträtbüste der Beatrice von Aragon, <br />Francesco Laurana, um 1472/74, Marmor<br />(New York, The Frick Collection, Bequest of John D. Rockefeller, Jr., 1961)

Wie wird eine Frau attraktiv? Oder was weckt bei Männern Sehnsucht nach ihr? Zwei Künstler haben Antworten versucht, dabei aber solche Rätsel aufgetan, dass sie seit Jahrhunderten die Betrachter anlocken. Um nur zwei Kunstwerke, eine Marmorbüste und ein Gemälde - jeweils ein Porträt jener Laura, die den verliebten Dichter Petrarca nicht erhört hat -, gruppiert das Kunsthistorische Museum in Wien jetzt eine Ausstellung. Diese ist zwar klein, doch sensationell: "In Love with Laura" ist thematisch prägnant, stellt hauseigene Stücke neuartig ...