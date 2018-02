In Schloss Wiespach verlieren die Kleider ihre Träger

Ein Notar und eine Kuratorin schaffen einen Begegnungsort für Künstler und Kunstinteressierte.

Was bleibt von einem Menschen ohne Kleider und Accessoires? Dies lässt sich auch andersherum fragen: Was bleibt von Kleidern ohne die Menschen? Was haftet an getragenen Kleidern? Und wenn wir dies erkannt hätten: Was verwandeln Kleider an uns?

Mit solchen Fragen und mit Anregungen von zwei Künstlern, nämlich Veronika Veit und Leo Kandl, etabliert sich in Hallein ein frisch bestückter Begegnungsort für Kunst und Künstler. Dass das Schloss Wiespach im Ortsteil Neualm mit der in der Vorwoche eröffneten Ausstellung "Transforming" einen Neustart bekommt, ist eine mäzenatische Großtat. Claus Spruzina, Präsident der Salzburger Notariatskammer, hat Schloss Wiespach mustergültig renoviert und stellt dort seit rund zwei Jahren Künstlerateliers und Ausstellungsfläche zur Verfügung. Nun hat er die einstige Kuratorin des Museums der Moderne, Margit Zuckriegl, als Programmmacherin geholt.