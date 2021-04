In Wildererschuhen über Grenzen gehen

Für die Steiermark- Schau stapfen Künstler durch den Wald, bauen Landschaften aus Plastikmüll und fotografieren alte Postkartenmotive nach.

Wenn Anita Fuchs durch den Wald streift, hinterlässt sie besondere Spuren. Die Künstlerin trägt Wildererschuhe, die sie in einem Archiv aufgestöbert hat. Wo sie sich bewegt hat, sieht es aus, als wäre ein Reh gegangen. In ihrem Kunstprojekt für die Steiermark-Schau spürt sie Grenzen auf: etwa das Flüsschen Kutschenitza zwischen Österreich und Slowenien als eine der ältesten Grenzen Europas. An der Grenze zwischen dem Burgenland und Ungarn filmt eine Wildkamera ein Wildschwein, das sich am Grenzstein von 1922 reibt. Politisch ...