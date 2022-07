Isenheimer Altar: Die Träne der Mutter verrät die Verjüngung

Eines der grandiosen Kunstwerke Europas, der Isenheimer Altar, ist frisch restauriert.

Maria sackt so blass wie das Leichentuch ihres soeben verstorbenen Sohnes nach hinten, während Johannes sie am unteren Rücken umfängt, um sie vor Sturz zu bewahren. An Blicken, Körperhaltungen und Händen dieser beiden bricht die emotionale Wucht hervor, die so typisch ist für das gesamte Werk, dem diese Darstellung von Mutter und Freund am Rande der Kreuzigung Christi entnommen ist. Marias Gewand und die Gesichter der beiden sind nun so blass wie vermutlich seit rund 500 Jahren nicht mehr. Und ...