Jahresprogramm im Salzburger Kunstverein: Künstler schauen in eine drohend nahe Zukunft

Märchenhaftes und Bedrohliches findet sich im Ausstellungsprogramm von Seamus Kealy. Seine Zukunft in Salzburg hat der KUnstvereins-Direktor unterdessen bis 2021 fixiert.

In China durfte sein jüngster Film nicht lang gezeigt werden. Künstler Omer Fast lässt schließlich gern die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen. Und in seinem Filmprojekt "The Invisible Hand" ließ er ein chinesisches Mädchen die Geschichte seiner Familie erzählen, die unter den Einfluss eines seltsamen Geistes gerät. Die Arbeit sei mit der Begründung zensiert worden, "dass es in der Volksrepublik China keine Geister gibt", erzählt Séamus Kealy, der Direktor des Salzburger Kunstvereins. Für Salzburg hat Kealy einen kleinen Coup gelandet: Im Februar wird Omer Fast, der in der westlichen Kunstwelt zu den aktuell wichtigsten Namen zählt, einen neuen Film in einem nahen Skigebiet drehen. Wer bei den Schlagwörtern Sessellift, China und Salzburg gleich an Gaißau-Hintersee denkt, liegt aber falsch: In Werfenweng werde der Künstler arbeiten, sagt Kealy, und wieder werde ein Märchen als Grundlage für Blicke auf die reale Welt dienen. Im Juli wird sich eine Ausstellung im Kunstverein seinem Werk widmen. Blicke in "unsere kollektive Zukunft" will Kealy indes mit dem Jahresprogramm werfen. Wenn es nach Künstlerin Alona Rodeh geht, könnte die nahe Zukunft durchaus düster aussehen: "Dark Ages 2020" heißt ihre erste Einzelschau in Österreich, in der aber auch Licht eine Hauptrolle spielt. Im Frühling wird es blumig: Unter dem Titel "A Flower In My Mouth" untersucht eine Gruppenausstellung die Sprache der Blumen auch in politischen Zusammenhängen.