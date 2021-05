Jakob Gasteiger in der Albertina: Ein Kamm durchpflügt dicke Farbe

Jakob Gasteiger zieht seit je mit einem Kartonkamm durch dicke Farbschichten. Plötzlich ist das bunt geworden.

"Die kann man sich vielleicht bei einem LSD-Trip im Kopf zusammenstellen, aber das sind Farben, die so in der Natur nicht vorkommen." So habe er Ende 2018 gedacht, schildert Jakob Gasteiger. Plötzlich habe er Buntheit gemocht - und Farben so intensiv, wie man sie noch nie gesehen habe, sei es Gelb, Orange oder Rot und Grün. Die seither entstandenen Bilder in Neonfarbe stechen in der Retrospektive in der Albertina in Wien ins Auge.

Diese leuchtenden runden Bilder haben ...