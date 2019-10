Jeff Koons enthüllt umstrittene Tulpen-Skulptur in Paris

Selten hat ein Blumenstrauß für so viele Debatten gesorgt: Der US-Künstler Jeff Koons hat am Freitag in Paris seine Skulptur "Bouquet of Tulips" (Tulpenstrauß) enthüllt. Das zwölf Meter große Werk besteht aus einer monumentalen Hand, die elf bunte Tulpen hält. Die Statue soll an die Pariser Anschlagsopfer von 2015 erinnern. Kritiker bezeichneten das Werk als "schockierend" oder "zynisch".

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN Die Statue soll an die Pariser Anschlagsopfer von 2015 erinnern