Josephinum: Frischer Glanz für die Medizin

Eine Lücke in Österreichs Museen wird im Josephinum ebenso prächtig wie klug gefüllt.

Es ist, als schlängelten sich Korallen um honigfarbenes Geäst. Aber absurd! Tatsächlich liegen da in Wachs nachgeformte Knochen einer menschlichen Hand, um die sich Blutgefäße winden. Wurden einst anhand solcher Modelle angehende Ärzte und Chirurgen unterrichtet, so darf man diese ab heute, Mittwoch, wieder als Museumsbesucher besichtigen und damit die inwendige Struktur seiner selbst betrachten. Da sind Muskeln scheinbar in allen Schichten bloßgelegt, Gedärme quellen, Schlagadern und Nervenbahnen liegen blank, Gehirne sind ebenso Köpfen entnommen wie Föten den Gebärmüttern. Und ...